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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نابولي، بطل الدوري الإيطالي، وضع الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينغ (30 عامًا) ضمن أهدافه المحتملة لتدعيم خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

نابولي يضع رحيم ستيرلينج ضمن قائمة تعزيزاته الهجومية هذا الصيف

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ستيرلينغ، لاعب تشيلسي الحالي، بات خيارًا مطروحًا أمام إدارة نابولي، ضمن قائمة من الأسماء الهجومية التي يسعى النادي لضم أحدها، في ظل رغبة المدرب الجديد في إعادة تشكيل الخط الأمامي للفريق.

ورغم تراجع أرقام ستيرلينغ مع البلوز مؤخرًا، إلا أن خبراته الدولية وسرعته لا تزالان محل تقدير في السوق الأوروبية، ما يجعل انتقاله للكالتشيو احتمالًا واردًا حال توفر الشروط المالية المناسبة.