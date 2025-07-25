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أحمد جودة - القاهرة - شهدت تدريبات يوفنتوس انطلاقة مثيرة للجدل، بعد أن غاب البرازيلي دوجلاس لويز (27 عامًا) عن اليوم الأول من فترة الإعداد للموسم الجديد، وسط تكهنات متزايدة بشأن مستقبله.

غياب مفاجئ لدوجلاس لويز عن تدريبات يوفنتوس يُشعل اهتمام ثلاثي إنجليزي

ووفقًا لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن لاعب الوسط البرازيلي أثار علامات استفهام داخل إدارة البيانكونيري، في وقت تتزايد فيه رغبة أندية الدوري الإنجليزي في التعاقد معه، وعلى رأسها وست هام، إيفرتون، وليفربول.

ويأتي الغياب دون إعلان رسمي من النادي أو اللاعب، ما يزيد من احتمالية رحيله هذا الصيف، رغم انضمامه حديثًا إلى يوفنتوس قادمًا من أستون فيلا ضمن صفقة تبادلية.