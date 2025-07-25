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أحمد جودة - القاهرة - قدم نادي ليفربول عرضًا جديدًا للمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه، صاحب الـ26 عامًا، من أجل تمديد عقده مع الفريق، في محاولة جادة لصد اهتمام ريال مدريد، الذي يضع اللاعب ضمن أولوياته الدفاعية هذا الصيف أو في صيف 2026.

ليفربول يتحرك لحماية مدافعه من مطاردة ريال مدريد بعرض عقد جديد

وبحسب ما كشفه موقع "Footmercato" الفرنسي، فإن النادي الملكي يُتابع تطورات مستقبل كوناتيه عن كثب، ويرى فيه خيارًا مثاليًا لدعم الخط الخلفي في الفترة المقبلة، خاصة مع وجود علامات استفهام حول جاهزية بعض عناصر الدفاع في الفريق.

ويُعد كوناتيه أحد الركائز الأساسية في مشروع يورغن كلوب منذ انضمامه من لايبزيغ عام 2021، ويأمل ليفربول في الحفاظ عليه بعقد طويل الأمد وسط سعي الأندية الكبرى في أوروبا لخطفه.