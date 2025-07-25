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أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن نادي بايرن ميونخ الألماني يستعد لتقديم عرض جديد للتعاقد مع النجم الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بايرن ميونخ يجهز عرضًا جديدًا لضم لويس دياز من ليفربول

وأشار رومانو إلى أن إدارة ليفربول باتت على علم برغبة اللاعب صاحب الـ28 عامًا في الرحيل، وسط استمرار المحادثات بين الطرفين حول مستقبل الصفقة المحتملة.

وتُعد هذه الخطوة من بايرن جزءًا من خطة تعزيز صفوف الفريق بعناصر هجومية مميزة بعد التراجع في الأداء الأوروبي الموسم الماضي.