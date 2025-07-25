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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة “ديل ميل” البريطانية أن نادي ليدز يونايتد الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، توصل إلى اتفاق مع أولمبيك ليون الفرنسي للتعاقد مع الحارس البرازيلي لوكاس بيري مقابل 15.6 مليون جنيه إسترليني.

ليدز يونايتد يقترب من أولى صفقاته في البريميرليج

ومن المقرر أن يخضع الحارس البالغ من العمر 27 عامًا للفحص الطبي خلال معسكر الفريق التحضيري المقام حاليًا في ألمانيا.

وتُعد هذه الصفقة خطوة مهمة لتعزيز مركز حراسة المرمى في ليدز قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث تسعى الإدارة لبناء فريق قادر على البقاء والتألق في البريميرليغ.