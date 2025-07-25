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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة The Telegraph أن نادي أستون فيلا أبلغ مانشستر يونايتد بشكل قاطع بأن مهاجمه الإنجليزي أولي واتكينز، البالغ من العمر 29 عامًا، ليس معروضًا للبيع هذا الصيف.

أستون فيلا يُغلق الباب أمام مانشستر يونايتد.. أولي واتكينز ليس للبيع

ويأتي ذلك بعد اهتمام واضح من إدارة مانشستر يونايتد بالتعاقد مع واتكينز لتعزيز الخط الهجومي للفريق، إلا أن أستون فيلا يتمسك بنجمه، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في مشروع المدرب أوناي إيمري.

ويُذكر أن واتكينز قدّم موسمًا مميزًا مع فيلا، وساهم بشكل كبير في تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا، ما يزيد من تمسك النادي بخدماته في ظل تطلعاتهم للمنافسة الأوروبية الموسم المقبل.