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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة iPaper أن نادي نيوكاسل يونايتد بدأ التحرك لتأمين بديل محتمل في حال رحيل مهاجمه السويدي ألكسندر إيساك هذا الصيف، حيث وضع الدولي السلوفيني بنجامين سيسكو، مهاجم لايبزيغ الألماني، كهدف رئيسي للتعاقد معه.

نيوكاسل يحدد بديل إيساك.. بنجامين سيسكو هدف أول في حال رحيل النجم السويدي

ويبلغ سيسكو من العمر 22 عامًا، ويُعد من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، بعدما قدّم أداءً لافتًا في الدوري الألماني مع لايبزيغ، ما جذب أنظار العديد من الأندية الكبرى في الفترة الأخيرة.

ويسعى نيوكاسل لتسريع مفاوضاته مع اللاعب والنادي الألماني، خاصة مع تصاعد الاهتمام بإيساك من جانب ليفربول والهلال السعودي، في صفقة قد تتجاوز قيمتها 130 مليون جنيه إسترليني.

التحرك نحو سيسكو يُظهر استعداد نيوكاسل للتعامل مع سيناريو رحيل نجم الفريق، وضمان عدم تأثر خط الهجوم مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.