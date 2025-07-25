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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد استبعدا التقدم بعرض للتعاقد مع مهاجم نيوكاسل والمنتخب السويدي ألكسندر إيساك هذا الصيف، ليخرجا رسميًا من دائرة المنافسة على الصفقة.

تشيلسي ومانشستر يونايتد ينسحبان من سباق إيساك بعد حسم صفقات هجومية

وجاء قرار مانشستر يونايتد بعد إنفاقه مبالغ كبيرة للتعاقد مع الثنائي الهجومي ماتيوس كونيا، الدولي البرازيلي البالغ من العمر 26 عامًا، وبراين مبويمو، نجم منتخب الكاميرون صاحب الـ25 عامًا، ما جعله يغلق ملف تعزيز الخط الأمامي.

أما تشيلسي، الذي كان من بين المهتمين في وقت سابق، فقرر بدوره الابتعاد عن الصفقة، تاركًا الساحة مفتوحة أمام ليفربول والهلال السعودي، اللذين يستعدان لتقديم عروض ضخمة لإقناع نيوكاسل بالتخلي عن نجمه السويدي خلال الميركاتو الصيفي.