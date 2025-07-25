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أحمد جودة - القاهرة - كشفت شبكة Talksport أن نادي الهلال السعودي يستعد لتقديم عرض ضخم يفوق 130 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع مهاجم نيوكاسل يونايتد والمنتخب السويدي ألكسندر إيساك، في خطوة قد تُشعل سباق الانتقالات الصيفية الجارية.

صراع مشتعل على إيساك.. الهلال السعودي ينافس ليفربول بعرض خيالي

ويأتي تحرك الهلال في وقت حساس، خاصة بعد استبعاد إيساك من قائمة نيوكاسل التي غادرت في جولة تحضيرية إلى سنغافورة، ما زاد من التكهنات حول اقتراب رحيله عن النادي الإنجليزي.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تقارير تؤكد نية ليفربول التقدم بعرض قياسي لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، في محاولة لتعزيز خط هجوم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي حال تقدم الهلال بعرضه رسميًا، ستكون المنافسة محتدمة بين القوة المالية الكبيرة للنادي السعودي، ورغبة إيساك المحتملة في مواصلة مسيرته الأوروبية مع نادٍ بحجم ليفربول.