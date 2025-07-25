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أحمد جودة - القاهرة - يواصل ريال مدريد، بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، مراقبة سوق الانتقالات عن كثب بهدف تعزيز صفوف الفريق الذي يقوده المدرب تشابي ألونسو. وبينما يُنتظر حدوث تحركات على صعيد المغادرين خلال الأسابيع المقبلة، لا يُستبعد أيضًا إجراء صفقة جديدة لتدعيم الفريق.

ريال مدريد يحدد موعد التعاقد مع رودري هيرنانديز

وفي هذا السياق، برز اسم لاعب الوسط الإسباني رودري هيرنانديز، نجم مانشستر سيتي، كهدف مستقبلي للنادي الملكي. ورغم تزايد التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى "سانتياغو برنابيو" هذا الصيف، فإن المعطيات تشير إلى أن الصفقة مؤجلة، على الأقل في الوقت الحالي.

الصحفي الإسباني خورخي بيكون أكد في تصريحات له: "لا يوجد شيء ملموس بشأن رودريغو حتى الآن، لكن هناك اهتمام متبادل من الطرفين بحدوث شيء مستقبلًا. الإدارة في ريال مدريد تُعجب كثيرًا باللاعب، والإشارات التي يرسلها رودري ليست صدفة. هذا الصيف صعب جدًا، لكن في المستقبل، الصفقة محتملة جدًا".

يأتي ذلك في وقتٍ يمتد فيه عقد رودري هيرنانديز مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2027، ويُعتقد أنه لا يعتزم تجديد عقده في الفترة القريبة، مما يعزز من فرص ضمه في صيف 2026 حين يتبقى عام واحد فقط على نهاية عقده، ما يسهّل عملية التفاوض.

الصحفي ملتشور رويز من إذاعة "كادينا كوبيه" أكد أن: "ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع رودري في 2026، بشرط أن يستعيد كامل لياقته بعد إصابته في الرباط الصليبي".

وعليه، يبدو أن النادي الملكي يُفضل التريث وعدم التسرع في هذه الصفقة، إذ لا يوجد اسم واقعي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية يلبي طموحات الإدارة لتدعيم وسط الميدان.

رودري، من جانبه، يُعد خيارًا مثاليًا بالنسبة لتشابي ألونسو، حيث يُنظر إليه كقائد محتمل لخط الوسط في الحقبة المقبلة بعد رحيل نجوم كبار مثل لوكا مودريتش وتوني كروس. ومع تزايد المؤشرات، فإن صيف 2026 قد يكون الموعد المنتظر لارتداء اللاعب الإسباني القميص الأبيض.

