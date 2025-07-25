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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي ليفربول يجهز عرضًا قياسيًا للتعاقد مع مهاجم نيوكاسل يونايتد والمنتخب السويدي، ألكسندر إيساك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رقم قياسي يلوح في الأفق.. ليفربول يستعد لتقديم عرض ضخم لضم إيساك

ووفقًا للتقارير، فإن إدارة الريدز على استعداد لتقديم عرض قد يُصبح الأعلى في تاريخ كرة القدم البريطانية من حيث القيمة، من أجل الظفر بخدمات المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا، الذي تألق بشكل لافت مع نيوكاسل في الموسم الماضي.

ويُعد إيساك من أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبق أن جذب أنظار عدد من الأندية الكبرى بفضل سرعته، وقوته البدنية، وفعاليته التهديفية، ما يجعله هدفًا مثاليًا لليفربول في سعيه لتعزيز خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد.

ويواجه ليفربول منافسة محتملة من عدة أندية أوروبية، لكن عرضه المرتقب قد يحسم الصفقة في حال موافقة نيوكاسل على البيع.