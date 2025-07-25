الرياضة

مواجهة الختام.. التشكيل الأقرب للأهلي في مباراة الليلة أمام البنزرتي التونسي

0 نشر
0 تبليغ

مواجهة الختام.. التشكيل الأقرب للأهلي في مباراة الليلة أمام البنزرتي التونسي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة الختام.. التشكيل الأقرب للأهلي في مباراة الليلة أمام البنزرتي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي معسكر إعداد تونس، بمواجهة نظيره البنزرتي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

مواجهة الختام.. التشكيل الأقرب للأهلي في مباراة الليلة أمام البنزرتي التونسي

ومن الأقرب أن يبدأ المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.


خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، مصطفى العش، محمد شكري.


خط الوسط: اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمد بن رمضان.


خط الهجوم: محمود حسن تريزيجية، محمد شريف، أحمد مصطفى زيزو.


وتعتبر هذه المباراة هي الثانية والأخيرة لفريق الأهلي بمعسكر تونس، حيث تعود بعثة الفريق غدا إلى الأراضي المصرية.

يذكر أن فريق الأهلي يتواجد في تونس منذ الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، وذلك من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا