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أحمد جودة - القاهرة - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي معسكر إعداد تونس، بمواجهة نظيره البنزرتي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

مواجهة الختام.. التشكيل الأقرب للأهلي في مباراة الليلة أمام البنزرتي التونسي

ومن الأقرب أن يبدأ المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.



خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، مصطفى العش، محمد شكري.



خط الوسط: اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمد بن رمضان.



خط الهجوم: محمود حسن تريزيجية، محمد شريف، أحمد مصطفى زيزو.



وتعتبر هذه المباراة هي الثانية والأخيرة لفريق الأهلي بمعسكر تونس، حيث تعود بعثة الفريق غدا إلى الأراضي المصرية.

يذكر أن فريق الأهلي يتواجد في تونس منذ الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، وذلك من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026.