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أحمد جودة - القاهرة - لا تزال حالة الغموض تُخيّم على مستقبل النجم البرازيلي رودريغو غوس داخل أسوار ريال مدريد، في ظل استمرار الجدل حول دوره ومكانته في مشروع المدرب الجديد تشابي ألونسو.

شرط وحيد يفصل نجم ريال مدريد عن الرحيل

وكشفت تقارير صحفية، من بينها ما نشره موقع "ديفينسا سنترال"، أن إدارة النادي بقيادة فلورنتينو بيريز قد وضعت اللاعب، بشكل غير رسمي، على قائمة المغادرين خلال فترة الانتقالات الحالية، بشرط وحيد: وصول عرض لا يقل عن 100 مليون يورو.

ورغم عدم نية النادي في عرض اللاعب على الأندية بشكل مباشر، إلا أن محيط رودريغو، والذي يشعر بخيبة أمل تجاه تراجع دوره، قد دخل في تواصل مع أندية أوروبية كبرى، وعلى وجه الخصوص أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أبدت اهتمامًا جادًا قد يتحول إلى مفاوضات رسمية قريبًا.

ورغم هذا الوضع غير المستقر، يبدو أن رودريغو يتعامل مع الأمر باحترافية مطلقة. ففي الوقت الذي يقضي فيه زملاؤه عطلتهم الصيفية، يواصل اللاعب البرازيلي تدريباته الفردية بهدف استعادة لياقته والجاهزية لبداية الموسم الجديد 2025-2026، حيث يسعى لإقناع تشابي ألونسو بمنحه فرصة جديدة.

وكان ألونسو قد منح رودريغو فرصة المشاركة أساسيًا في مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي، إلا أن أداؤه جاء باهتًا ولم يترك الانطباع المطلوب، ما أدى إلى تهميشه لاحقًا في المباريات التالية، حيث لم يلعب سوى دقائق معدودة أمام ريد بول سالزبورغ بعد أن حُسم اللقاء بالفعل.

ورغم المنافسة الشرسة، خاصة من النجمين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، إلا أن رودريغو لا يزال يؤمن بقدرته على انتزاع مكانة له ضمن التشكيلة الأساسية، خصوصًا مع تراجع مستوى فينيسيوس في الموسم الماضي وغموض ملف تجديد عقده.

ريال مدريد من جانبه لن يمانع رحيل اللاعب إذا جاء العرض المناسب، لكنه لن يبادر بعرضه على الأندية، مؤمنًا بأن سمعته ومكانته كافية لجذب العروض. ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مصير النجم البرازيلي داخل القلعة البيضاء.

