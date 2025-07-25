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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي برشلونة الإسباني استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك، حيث يخوض الفريق الكتالوني جولة آسيوية هي الأولى له منذ 6 سنوات، تتضمن مجموعة من المباريات التجريبية في اليابان وكوريا الجنوبية.

الجدول الكامل لمباريات برشلونة الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد

وكان برشلونة قد افتتح تحضيراته الصيفية في 13 يوليو الجاري بإجراء الفحوصات الطبية في المدينة الرياضية "سانت خوان ديسبي"، قبل انطلاق التدريبات الجماعية تحضيرًا للجولة الخارجية المرتقبة، التي ستُقام بين 27 يوليو و4 أغسطس 2025.

ويستهدف برشلونة من خلال هذه الجولة تعزيز جاهزية لاعبيه بدنيًا وفنيًا، إلى جانب توسيع قاعدته الجماهيرية في آسيا، لا سيما في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث يحظى بشعبية جارفة.

ويستهل برشلونة موسمه الرسمي بمواجهة ريال مايوركا يوم السبت 16 أغسطس المقبل، بعد موسم مميز حصد خلاله الثلاثية المحلية وكان قاب قوسين أو أدنى من الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات برشلونة الودية في الجولة الآسيوية:

27 يوليو 2025: برشلونة × فيسيل كوبي (اليابان) – الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت مصر

31 يوليو 2025: برشلونة × إف سي سيول (كوريا الجنوبية) – الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت مصر

4 أغسطس 2025: برشلونة × دايجو إف سي (كوريا الجنوبية) – الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت مصر