نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي الودية أمام البنزرتي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النادي الأهلي لمواصلة مبارياته التحضيرية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، حيث يلتقي مع نادي البنزرتي التونسي في مباراة ودية مرتقبة ضمن معسكره الخارجي في تونس.

وكان الأهلي قد استهل استعداداته للموسم الجديد بفوز كبير على الملعب التونسي بنتيجة 4-1، في لقاء ودي أقيم يوم الإثنين الماضي، ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب.

وتتواجد بعثة الأهلي حاليًا في تونس ضمن معسكر خارجي يُقام خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري، ويتضمن برنامجًا مكثفًا يشمل تدريبات ومباريات ودية لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي الودية

من المقرر إقامة المباراة يوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025 في تونس، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام:

الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية

التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات

وستنقل المباراة بشكل حصري عبر قناة النادي الأهلي، التي ستُقدم تغطية كاملة للقاء من داخل معسكر الفريق.