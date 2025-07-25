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أحمد جودة - القاهرة -

أبلغ السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إدارة ناديه برغبته في استكشاف خياراته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم الخميس.

ليفربول يترقب.. إيزاك يخبر نيوكاسل برغبته بالرحيل

ودارت مفاوضات بين إيزاك ومسؤولي نيوكاسل خلال الأشهر القليلة الماضية، من أجل تمديد عقد اللاعب مع الفريق، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق على أي شيء.

ويتبقى لإيزاك ثلاث سنوات في عقده مع نيوكاسل، وهو ما يضع النادي الأنجليزي في موقف قوي لتحديد قيمة الاستغناء عن خدماته، حيث يقدره بـ150 مليون جنيه إسترليني، فيما شددت الإدارة على أنه ليس للبيع.

لم يكن إيزاك ضمن الفريق المسافر إلى سنغافورة اليوم الخميس، حيث أوضح نيوكاسل أنه بقي في إنجلترا بسبب معاناته من إصابة بسيطة في الفخذ، مشيرًا إلى أن رحلة طيران طويلة لن تساعده على التعافي.

ويعزز بقاء إيزاك في إنجلترا التكهنات بشأن سعيه للرحيل عن نيوكاسل، في الوقت الذي أجرى خلاله ليفربول الإنجليزي اتصالا غير رسمي مع اللاعب الأسبوع الماضي قبل تعاقد النادي الأحمر مع هوغو إيكيتيكي، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس)، الذي أشار أيضًا إلى أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال مهتمًا بضمه إلى صفوفه.