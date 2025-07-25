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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي اليوم رسميًا عن تعاقده مع لاعب الوسط الصربي الواعد ألكسندر ستانكوفيتش، قادمًا من صفوف إنتر ميلان الإيطالي، بموجب عقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2029.

بعقد يمتد حتى 2029.. كلوب بروج يتعاقد مع موهبة إنتر ميلان

وخاض ستانكوفيتش، البالغ من العمر 19 عامًا، الموسم الماضي مع نادي لوزيرن السويسري على سبيل الإعارة، حيث تألق بشكل لافت بمشاركته في 38 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، ليُختار ضمن التشكيلة المثالية للموسم في الدوري السويسري الممتاز.

ويمتاز اللاعب بقدراته في مركز الوسط الدفاعي، كما يمثل منتخب صربيا تحت 21 عامًا، وسيرتدي القميص رقم 25 مع فريقه الجديد في الدوري البلجيكي.