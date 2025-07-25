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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي بورتو البرتغالي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع المدافع الدولي الشاب ألبرتو كوستا (21 عامًا)، قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي، في صفقة تمتد حتى عام 2030، ليصبح بذلك سادس صفقات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

رسميًا.. بورتو يضم المدافع ألبرتو كوستا من يوفنتوس حتى 2030

ويعود كوستا إلى البرتغال بعدما خاض تجربة احترافية في إيطاليا، حيث نشأ في أكاديمية فيتوريا غيماريش وتدرج عبر فئاته السنية، قبل أن يلفت الأنظار بموهبته في الدوري البرتغالي الممتاز ودوري المؤتمر الأوروبي، ليتوّج بجائزة أفضل مدافع في الدوري لشهر ديسمبر الماضي.

وفي يناير الماضي، انتقل كوستا إلى يوفنتوس، حيث واصل تقديم مستويات مميزة، وشارك في الجولات الأخيرة من الدوري الإيطالي مساهمًا في حجز مقعد للفريق بدوري أبطال أوروبا، كما برز في كأس العالم للأندية بصناعته هدفين في ظهوره الأول أمام العين الإماراتي.

وأعرب كوستا عن سعادته بالانضمام إلى بورتو، مؤكدًا أن العودة إلى بلاده وتمثيل "نادي القلب" الذي نشأ على حبه هو تحقيق لحلم الطفولة، واصفًا الخطوة بأنها "أفضل قرار في مسيرته حتى الآن".