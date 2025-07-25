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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحيفة أونزي مونديال الفرنسية، اليوم الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان بدأ تحركاته الجادة لتدعيم مركز الظهير الأيمن، بهدف تخفيف الضغط الكبير عن النجم المغربي أشرف حكيمي، الذي خاض موسمًا مرهقًا شارك خلاله في 68 مباراة بجميع المسابقات، بداية من الألعاب الأولمبية وحتى نهائي كأس العالم للأندية.

باريس سان جيرمان يبحث عن بديل اقتصادي لدعم حكيمي.. 5 خيارات محتملة

ووفقًا للتقرير، يدرس النادي الباريسي خيارات "منخفضة التكلفة" لتعزيز صفوفه، وسط تردد بشأن الاعتماد الكامل على اللاعبين الشباب مثل وارن زائير-إيمري أو جواو نيفيز، ما يجعل ضم ظهير أيمن متخصص خيارًا مطروحًا بقوة.

الأسماء المرشحة:

غيلا دويه (22 عامًا)

الشقيق الأكبر للموهبة ديزيريه دويه، لفت الأنظار مع ستراسبورغ بفضل أدائه المستقر، ويُعتقد أن لديه الإمكانيات للعب في نادٍ كبير، إلا أنه قد يفضل الانتقال لنادٍ يضمن له دقائق لعب أكبر.

فاندرسون (24 عامًا)

ظهير موناكو المميز بخبرته في الدوري الفرنسي (97 مباراة) ودوري أبطال أوروبا، ويجمع بين القدرات الدفاعية والهجومية، مما يجعله خيارًا متكاملًا.

نيكولو سافونا (19 عامًا)

لاعب يوفنتوس الشاب، يتميز بطول فارع (1.92م) ويجيد اللعب في أكثر من مركز، ما يمنحه قيمة تكتيكية عالية. ورغم تعرضه لإصابة تبعده حتى منتصف سبتمبر، إلا أن دخوله في صفقة محتملة مع كولو مواني قد يُسهّل انتقاله.

تيموثي كاستانيي (29 عامًا)

يمتلك خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي وفولهام، ويُعد خيارًا مثاليًا لتأدية دور اللاعب البديل، خاصة أنه لا يمانع هذا الدور.

برزيميسلاف فرانكوفسكي

الجناح البولندي الذي تألق مع لانس الفرنسي، وواصل تقديم مستويات قوية في دوري أبطال أوروبا قبل انتقاله إلى غلطة سراي. طموحه بالعودة إلى الدوري الفرنسي يجعله خيارًا جذابًا للبي إس جي.