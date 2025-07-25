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أحمد جودة - القاهرة -

في تحول مفاجئ لمسار مفاوضات اللاعب المغربي بلال ولد الشيخ، كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن وصول اللاعب إلى المغرب تمهيدًا لتوقيع عقد رسمي مع نادي الرجاء الرياضي، بعدما كان قريبًا جدًا من الانضمام إلى الزمالك المصري.

بلال ولد الشيخ يحسم وجهته.. الرجاء يتفوق على الزمالك في سباق التعاقد

وكان موقع "ترانسفير ماركت"، المختص في الإحصائيات الكروية، قد أشار في وقت سابق إلى أن احتمالية انتقال اللاعب صاحب الـ27 عامًا إلى الزمالك بلغت نحو 87%، خاصة بعد نهاية عقده مع نادي فولندام الهولندي.

وجاء تحرك الزمالك للتعاقد مع ولد الشيخ بعد تعثر صفقة الفرنسي تيدي أوكو، الذي خضع للفحوصات الطبية في القاهرة، قبل أن يقرر الانضمام إلى نادي الرياض السعودي.

ومع اقتراب توقيع اللاعب مع الرجاء، يبدو أن طموحات الزمالك في ضم بلال ولد الشيخ قد تبخرت رسميًا.