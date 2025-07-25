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أحمد جودة - القاهرة -

في تصريحات مثيرة، كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن كواليس فشل التعاقد مع نيكو ويليامز، مؤكدًا أن خياراته المفضلة كانت تتجه نحو ماركوس راشفورد ولويس دياز.

لابورتا يفجر المفاجأة: راشفورد ودياز كانا على رأس أولوياتي قبل ويليامز

وفي مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، قال لابورتا: "راشفورد كان خياري الأول، وقد أُعلن رسميًا عن انضمامه للنادي يوم الأربعاء، متقدمًا في التفضيل على لويس دياز ونيكو ويليامز".

وكان ويليامز قد جدد عقده مع أتلتيك بلباو حتى عام 2035، مع رفع قيمة الشرط الجزائي بأكثر من 50% مقارنة بعقده السابق البالغ 58 مليون يورو.

وأوضح لابورتا أن عرض اللاعب على برشلونة لم يكن ببادرة من النادي، بل جاء من وكيل أعماله، مضيفًا: "التعاقد مع دياز كان معقدًا، وكنا نخوض محادثات مبدئية مع راشفورد، قبل أن يعرض وكيل نيكو علينا إمكانية ضمه".

وتابع: "ديكو، المدير الرياضي، طلب منا الاستماع إلى العرض، ورغم أن أولويتي كانت دياز أو راشفورد، إلا أنني دائمًا أثق برؤية الإدارة الرياضية".

أما عن أسباب تعثر الصفقة، فأكد لابورتا أن الفجوة الكبيرة بين ما تم الاتفاق عليه شفهيًا وبين التفاصيل الفعلية المتعلقة بجداول الدفع وعمولة الوكيل، كانت حاسمة في فشل العملية للمرة الثانية.

وختم حديثه بالقول: "ديكو حدد مهلة 48 ساعة لحسم الصفقة بشروطنا، وإلا فلن نُكمل المفاوضات. وبالفعل، لم تُنفذ الشروط، وبالتالي توقفت الصفقة".