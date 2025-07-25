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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم الخميس، أن الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لنادي الهلال، أوصى إدارة النادي بالتوجّه نحو التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، لاعب ليفربول، وذلك في ظل تعقّد مفاوضات ضم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد.

إنزاغي يطلب نونيز بعد تعثّر مفاوضات الهلال مع إيزاك

وأشارت الصحيفة إلى أن المطالب المالية المرتفعة لإيزاك كانت وراء تغيير البوصلة، حيث طالب اللاعب براتب سنوي يتجاوز 60 مليون يورو، بالإضافة إلى امتيازات أخرى، خلال اجتماع جرى مؤخرًا بين ممثلي الطرفين.

وكانت صحيفة ديلي ميل قد أفادت بأن إيزاك أبدى رغبته في الرحيل عن نيوكاسل، وفتح باب الاستماع للعروض، إلا أن إدارة النادي الإنجليزي حددت مبلغًا ضخمًا يقدر بـ150 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيعه قبل نهاية عقده في 2028.

وتزايدت التكهنات حول مستقبل إيزاك بعد غيابه عن معسكر الفريق الإعدادي في شرق آسيا بداعي إصابة طفيفة في الفخذ، ما اعتبره البعض مؤشرًا على اقتراب خروجه من النادي.

من جهتها، كشفت تايمز البريطانية أن نيوكاسل عرض على اللاعب تجديد عقده براتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، إلا أن إيزاك رفض العرض مطالبًا بالحصول على 300 ألف جنيه.

ورغم استعداد الهلال لتقديم عرض مغرٍ للاعب بقيمة 500 ألف جنيه أسبوعيًا، إلا أن إيزاك لا يزال يفضل الاستمرار في أوروبا، وسط تقارير تفيد باهتمام ليفربول أيضًا بالحصول على خدماته مقابل عرض محتمل يصل إلى 130 مليون جنيه إسترليني.