نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكمان وتريبل إتش يقدمان تعازيهما في وفاة هالك هوغان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص فينس مكمان، رئيس اتحاد مصارعة المحترفين (دبليو دبليو إي) السابق، وتريبل إتش، كبير مسؤولي المحتوى في الاتحاد، على تقديم تعازيهما في وفاة أيقونة اللعبة الأمريكي هالك هوغان.

مكمان وتريبل إتش يقدمان تعازيهما في وفاة هالك هوغان

وكان هوغان توفي في وقت سابق من الخميس، عن عمر ناهز 71 عامًا، حيث كان النجم الراحل، واسمه الحقيقي تيري بوليا، ربما أبرز نجم في تاريخ اتحاد مصارعة المحترفين الطويل، حيث كان عنصر الجذب الرئيسي في أول راسلمينيا عام 1985، وكان حاضرًا بقوة لسنوات عديدة.

وكتب مكمان في بيان "فقد العالم اليوم كنزًا ثمينًا، كان هالك هوغان أعظم نجم في اتحاد مصارعة المحترفين على مر العصور، لقد كان شخصًا محبوبًا يحظى بشعبية طاغية حول العالم".

أضاف مكمان "كان هوغان رائدًا، وأول لاعب تحول من نجم مصارعة إلى ظاهرة عالمية، كان إصراره وشغفه الجامح بالنجاح لا مثيل لهما، وجعلاه مصارعًا بارعًا".

وفي ختام بيانه، أكد مكمان، الذي تنحى من رئاسة اتحاد مصارعة المحترفين العام الماضي،بسب اتهامات بالاعتداء الجنسي واتهامات مالية "لقد بذل هوغان كل ما لديه لجمهوره الذي كان يقدره ويحترمه ويحبه".

أما تريبل إتش، فكتب على حسابه بتطبيق (إنستغرام) "إن اتحاد مصارعة المحترفين لم يصل إلى ما هي عليه اليوم لولا الشخصيات المؤثرة التي تتنافس في الحلبة".

أكد تريبل إتش "قليلون، إن وجدوا، برزوا أكثر من تيري (هالك هوغان)، لقد كان نموذجًا يحتذى به لمعنى أن تكون (نجمًا خارقًا) - شخصية عالمية ألهمت الملايين للعمل بجد لتحقيق ما يطمحون إليه، ومظهرًا جعله معروفًا لدى الجماهير حول العالم".