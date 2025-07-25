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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع كريستيان موسكيرا مدافع فريق فالنسيا الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

آرسنال يتعاقد رسميًا مع موسكيرا قادمًا من فالنسيا

قال الجانرز، في بيان عبر موقعه الرسمي: "يسرنا أن نعلن انضمام موسكيرا لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، بعقد طويل الأمد".

يصل موسكيرا (21 عاما) إلى آرسنال، قادمًا من فالنسيا، حيث شارك في 90 مباراة بقميص الخفافيش في جميع المسابقات.

ووفقًا للصحفي فابريزيو رومانو، فإن آرسنال دفع 15 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، لإنجاز صفقة موسكيرا.

قال موسكيرا في أول تصريح له عقب الانضمام الرسمي لصفوف آرسنال "لقد سنحت لي فرصة لا تصدق، وانضممت إلى ناد تاريخي وعظيم".