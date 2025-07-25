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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي أتلتيكو مدريد تعاقده رسميا مع ديفيد هانكو لاعب فريق فينورد الهولندي.

أتلتيكو مدريد يعلن ضم هانكو بـ 40 مليون يورو قادمًا من فينورد الهولندي

وأشار أتلتيكو مدريد في بيان رسمي: "بعد خضوعه للفحص الطبي، وقع قلب الدفاع السلوفاكي عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات مع النادي".

هانكو خاض 52 مباراة دولية مع سلوفاكيا، 4 منها في بطولة يورو الأخيرة، ليساهم في تأهل فريقه لدور الـ16.

وسيصبح هانكو أول لاعب سلوفاكي في تاريخ أتلتيكو مدريد.

وسينضم هانكو إلى المعسكر التدريبي للفريق الأول قبل بداية الموسم.

كان قد ارتبط اسم ديفيد هانكو بالانتقال إلى النصر السعودي قبل أن يتم إلغاء الصفقة.

وانهارت صفقة انتقال ديفيد هانكو إلى نادي النصر من فينورد الهولندي بعد إتمام الاتفاق بين الجابنين.

وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط في وقت سابق أن النصر وفينورد توصلا إلى الاتفاق على شروط التعاقد قبل أن يحسم أتليتكو مدريد الصفقة.

وكانت قيمة الصفقة 40 مليون يورو، بواقع 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت في صفقة قياسية للنادي الهولندي.

وسبق وأن لعب هانكو في صفوف فيورنتينا قبل أن ينتقل إلى سبارتا براج التشيكي على سبيل الإعارة.

وانضم هانكو إلى فينورد في صيف 2022.