نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يطرح قميص مبابي الجديد بسعر يبدأ من 125 يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة تسويقية طال انتظارها، كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن طرح قميص النجم الفرنسي كيليان مبابي بالرقم الجديد "10" في المتاجر الرسمية للنادي، بعد أن أصبح القميص متاحًا للجماهير ابتداءً من هذا الأسبوع، بأسعار تبدأ من 125 يورو.

ريال مدريد يطرح قميص مبابي الجديد بسعر يبدأ من 125 يورو

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلن النادي رسميًا منح الرقم 10 لمبابي، خلفًا للكرواتي لوكا مودريتش، في إشارة رمزية إلى انتقال الراية داخل الفريق، ولبدء فصل جديد للنجم الفرنسي بقميص الفريق الملكي.

وفقًا لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ريال مدريد سيطرح القميص بنسختين:

النسخة العادية بسعر 125 يورو

نسخة اللاعبين، والتي تُستخدم في المباريات، بسعر 175 يورو