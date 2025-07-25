نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أبو مسلم لـ «دوت الخليج الرياضي»: الأهلي أدار ملف وسام باحتراف.. شريف أفضل من جراديشار.. لا يوجد لاعب في الدوري يساوي 5 ملايين جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد جميع متابعي كرة القدم حول العالم لمتابعة الموسم الجديد سواء محليا أو قاريًا، كذلك تستعد الفرق بالتحضيرات ومعسكرات الإعداد، بل وإبرام الصفقات وخوض المباريات والتجارب الودية.

وبين هذا وذاك، تمكن «دوت الخليج الرياضي» من إجراء حوارا صحفيا مع لاعب فريق الأهلي السابق والمنتخب المصري أحمد أبو مسلم، وذلك لمعرفة رأيه في العديد من الأمور التي تجري على الساحة الرياضية المصرية حاليا.

في البداية.. ماذا عن رأيك في إدارة الأهلي لملف اللاعب وسام أبو علي؟

الأهلي تعامل بإحتراف في إدارة ملف اللاعب، الأهلي يسعى للحفاظ على حقوقه ولا يمانع بيع اللاعب، ولكن بشروط الإدارة، وما تراه مناسبا للنادي.

من وجهة نظري، الأفضل هو بيع اللاعب والإستفادة منه، والأهلي لا يقف على أي لاعب، كذلك إصابات وسام قبل كأس العالم كانت كثيرة ولم يفيد الفريق في جزء كبير من الموسم الماضي.

هل الأهلي يحتاج إلى مهاجم في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية؟

بالطبع، الفريق يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم، ومن الأفضل أن يكون أجنبي ذو أصول أفريقية.

أيهما أفضل لتعويض وسام أبو علي في خط الهجوم محمد شريف أم جراديشار؟

شريف يستطيع تعويض وسام أبو علي، واللاعب أفضل من جراديشار، وتوقيت تعاقد الأهلي مع جراديشار كان خاطئا.

حدثنا عن رأيك في طرح اسم اللاعب أحمد حسن كوكا على طاولة المهاجمين المرشحين للإنضمام إلى الأهلي؟

من الخطأ طرح اسم كوكا على طاولة الأهلي، اللاعب هرب من الفريق في وقت سابق، ومبادئ الأهلي وثوابته ضد هذا الأمر، فهل من الممكن أن يعود الحضري إلى الأهلي؟

ما هي المراكز التي مازال فريق الأهلي يحتاج إليها في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية؟

الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مدافع وظهير أيمن، بالإضافة إلى لاعب مهاجم محترف.

ماذا عن رأيك في تعاقد الأهلي مع اللاعب محمد شكري ورحيل كريم الدبيس؟

الأهلي نجح في الحصول على خدمات لاعب مميز وهو اللاعب محمد شكري، ولكن أخطأ في رحيل الدبيس، لأن ليس هناك لاعب بديل، كذلك لا يوجد منافسة في هذا المركز.

عندما كنت ارتدي قميص الأهلي كان يوجد 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر وهم: أبو مسلم وجلبيرتو واللاعب الراحل محمد عبد الوهاب.

هل اختيار الفريق لإقامة معسكر إعداد في تونس كان موفقا؟

من وجهة نظري، كنت أفضل بقاء الفريق في أمريكا، وذلك من أجل خوض مباريات ودية قوية قبل بداية الموسم الجديد.

هل أبرم الزمالك صفقات جيدة خلال الفترة الماضية.. وفي حال انتقال اللاعب أحمد عبد القادر إلى الزمالك هل سيكون صفقة قوية؟

الزمالك أبرم صفقات مميزة، والفريق يحتاج إلى مزيد من التدعيمات للمنافسة بقوة في الموسم المقبل، وبالفعل أحمد عبد القادر سيكون إضافة قوية في حالة انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء.

من هم الرباعي الأفضل للاعتماد عليهم في الخط الخلفي مع فريق الأهلي في الموسم المقبل؟

أرى الأفضل الاعتماد على، محمد شكري وهاني في مركز الظهيرين، وكذلك الاعتماد على الثنائي ياسر وبيكهام.

ما السبب وراء إرتفاع أسعار اللاعبين في الدوري المصري الممتاز؟

الأندية هي السبب في المبالغة في ارتفاع أسعار اللاعبين، ولا يوجد لاعب في مصر يستحق 5 ملايين جنيه، كذلك لغة الإنتماء لم تعد موجودة، أصبح الآن كل لاعب يبحث عن مصلحته الشخصية فقط.

الدوري المصري أصبح محط أنظار بعض اللاعبين في دول شمال إفريقيا، نظرا للمبالغ المالية المرتفعة التي تدفعها الأندية.

الفرق الجماهيرية ستعود إلى الساحة والمنافسة من جديد، في حالة توفر رأس مال وسيولة مادية.

أخيرا.. كيف ترى الموسم القادم والمنافسة في بطولة الدوري والبطولة الأفريقية؟

الأهلي المرشح الأقرب وبيراميدز سينافس على القمة، كذلك هناك 7 فرق ستجري تغييرات في الإدارة الفنية بعد الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

