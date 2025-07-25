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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن فوز نجم برشلونة الشاب لامين يامال بجائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2024-2025، بعد تصدره تصويت لجنة التحكيم الدولية متفوقًا على عدد من أبرز نجوم الكرة العالمية.

لامين يامال يتوَّج بجائزة أفضل لاعب من "ماركا"

تفوق يامال في السباق على الثنائي الفرنسي عثمان ديمبيلي وجواو فيتينا لاعبي باريس سان جيرمان، حيث حصد 3310 نقاط، متقدمًا بفارق 210 نقطة عن ديمبيلي (3100 نقطة)، و578 نقطة عن فيتينا (2732 نقطة).

يُعد تتويج يامال بالجائزة إنجازًا كبيرًا للاعب البالغ من العمر 17 عامًا، والذي ينضم بهذه الجائزة إلى قائمة تضم أسماء بارزة سبق لها التتويج بجائزة "ماركا"، مثل كريم بنزيما، إرلينج هالاند، وفينيسيوس جونيور.

واعتمدت "ماركا" في اختيارها على تصويت لجنة تحكيم دولية مكوّنة من 133 عضوًا، ضمت صحفيين من الصحيفة نفسها، إلى جانب ممثلين عن وسائل إعلام محلية ودولية، إضافة إلى لاعبين ومدربين سابقين