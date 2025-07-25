نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضوان جيد ينضم لعضوية لجنة الحكام في "كاف" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم المغربي السابق رضوان جيد للانضمام لعضوية لجنة الحكام في كاف.
ووقع الاختيار على المغربي بعد انتهاء فترة تواجد مواطنه يحيي حدقة في المنصب.
ولاقى جيد دعما كبيرا من جانب الاتحاد الأفريقي كونه أحد المخضرمين أصحاب الخبرات والذي شارك في بطولة الأمم الافريقية الأخيرة ويشغل الان رئيس لجنة الحكام المغربية.
جدير بالذكر أن منصب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي قد أسند للحكم الجامبي بكاري جاساما.