الرياضة

رضوان جيد ينضم لعضوية لجنة الحكام في "كاف"

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رضوان جيد ينضم لعضوية لجنة الحكام في "كاف"

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم المغربي السابق رضوان جيد للانضمام لعضوية لجنة الحكام في كاف.

ووقع الاختيار على المغربي بعد انتهاء فترة تواجد مواطنه يحيي حدقة في المنصب.

ولاقى جيد دعما كبيرا من جانب الاتحاد الأفريقي كونه أحد المخضرمين أصحاب الخبرات والذي شارك في بطولة الأمم الافريقية الأخيرة ويشغل الان رئيس لجنة الحكام المغربية.

جدير بالذكر أن منصب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي قد أسند للحكم الجامبي بكاري جاساما.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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