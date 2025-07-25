نجم الزمالك السابق: مصطفى شلبي رحل من الباب الكبير.. وجون إدوارد يعمل باحترافية

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أحمد جودة - القاهرة - وجه صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، الشكر لـ مصطفى شلبي بعد رحيله عن القلعة البيضاء بطريقة جيدة، مشددا على أنه اختار الرحيل من الباب الكبير.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مصطفى شلبي لاعب كبير ولكن في بعض الأوقات لم يكن موفق مع نادي الزمالك ولكن في النهاية شكر النادي والإدارة وجماهير القلعة البيضاء وهذا الأمر لن تنساه الجماهير على الاطلاق".

وأضاف: "جون إدوارد يعمل بطريقة احترافية ولا يحب الحديث الكثير ولكنه يحب العمل فقط وهو مميز في هذا المنصب ومن وجهة نظري سينجح مع نادي الزمالك، وجماهير القلعة البيضاء تدعمه بقوة من أجل النجاح".