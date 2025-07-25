نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يبرم صفقة تبادلية مع بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يوفنتوس الإيطالي أنه باع مدافعه ألبرتو كوستا إلى بورتو، مع ضم الظهير الأيمن جواو ماريو من الفريق البرتغالي.

وأضاف يوفنتوس، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، بفارق 12 نقطة خلف نابولي المتوج باللقب، أنه باع كوستا (21 عامًا) مقابل 15 مليون يورو (17 مليونًا و649 ألف دولار) حتى 2030.

كما ضم يوفنتوس جواو ماريو من بورتو مقابل نحو 12 مليون يورو في عقد يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2030.

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه على الإنترنت: «أصبح جواو ماريو رسميًا لاعبًا في صفوف فريقنا. انضم الظهير الأيمن إلى النادي بعقد دائم قادمًا من نادي بورتو».

وأضاف يوفنتوس: «أهلًا بك في يوفنتوس يا جواو. نتطلع لرؤيتك على أرض الملعب!».

وبدأ جواو ماريو (25 عامًا) مسيرته الكروية مع نادي سانغوانينسي البرتغالي قبل أن ينضم إلى صفوف الشباب في بورتو، وهو في الثامنة من عمره.

