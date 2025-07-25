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أحمد جودة - القاهرة - يُبدي نادي فولهام ثقة كبيرة في قدرته على الحفاظ على لاعبه الشاب سيث ريدجون، قائد منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا، رغم الاهتمام المتزايد من كبار البريميرليج.

ثلاثي إنجلترا يطارد موهبة فولهام.. والنادي يثق في بقائه

وأكدت صحيفة "ستاندارد" أن مانشستر يونايتد، ليفربول، وتشيلسي يتابعون اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا عن كثب، بعد تألقه اللافت في أكاديمية فولهام ومشاركته مع منتخب بلاده.

ويُعد ريدجون من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، ويحظى بتقدير كبير داخل أروقة فولهام، الذي يسعى جاهدًا لتأمين مستقبله ومنع انتقاله إلى أحد الكبار.