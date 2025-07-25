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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن مصطفى شلبي لاعب كبير واختار الخروج من الباب الكبير، مشددا على أن جماهير القلعة البيضاء ستتذكر هذا الموقف.

عبدالخالق: صفقات الزمالك "مُرضية"..وهذه رسالتي لـ "عبدالله السعيد"

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "سعيد للغاية بسبب النظام الذي يتبعه جون إدوارد في الانتقالات الصيفية بسبب السرية التي يتبعها في التعاقدات مع اللاعبين وايضا المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا".

وأضاف: "الصفقات مُرضية حتى الآن وأتمنى أن تكون إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل، ونحتاج إلى التعاقد مع ظهير أيمن بجانب عمر جابر ولاعب خط وسط مدافع، وعبدالله السعيد لاعب كبير والسن مجرد رقم وكنت أطالب بضرورة تجديد عقده".