نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة بشأن مدة غياب حارس برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيخضع الحارس الألماني الدولي مارك أندريه تير شتيغن لجراحة في ظهره لعلاج مشكلة بعيدة الأمد، ما سيبعده عن الملاعب ثلاثة أشهر، حسب ما أعلن لاعب برشلونة الإسباني الخميس، ما يعني أنه لن يكون بإمكانه التخلص منه وبيع لفريق آخر خلال سوق الانتقالات الجاري.

وكان برشلونة تعاقد مع حارس إسبانيول جوان غارسيا هذا الصيف، ويتوقع أن يكون ابن الرابعة والعشرين الحارس الأول أمام البولندي المخضرم فويتشيخ شتشيزني.

وكتب شتيغن في صفحته على موقع إنستغرام: هذا يوم صعب بالنسبة لي. جسديا، ورياضيا، أشعر بأني في حال جيدة، رغم معاناتي أحيانا من الألم لسوء الحظ.

وتابع اللاعب الذي انضم إلى برشلونة عام 2014 من بوروسيا مونشنغلادباخ: بعد نقاشات مكثفة مع الفريق الطبي في برشلونة وخبراء خارجيين، فان أسرع وأفضل طريقة للتعافي تماما هي الخضوع لجراحة.

وأضاف الحارس الألماني: بعد جراحتي الأخيرة في الظهر، عدت إلى الملعب بعد 66 يوما... هذه المرة، يعتقد الأطباء بأن فترة الغياب المناسبة ستكون ثلاثة أشهر، تفاديا لأي مخاطرة.

وذكرت تقارير صحافية إسبانية أن برشلونة كان ينوي بيع تير شتيغن هذا الصيف، كي يتمكن من تسجيل لاعبيه الجديدين غارسيا والمهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد.

وكانت إصابة طويلة للمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن الموسم الماضي، سمحت للفريق الكاتالوني بتسجيل لاعبه داني أولمو لفترة موقتة، بعد التعاقد معه من لايبزيغ الألماني.