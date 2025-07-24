نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ختام معسكر الإسكندرية.. مودرن سبورت يتعادل وديًا مع زد دون أهداف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي مودرن سبورت وزد مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد حرس الحدود بالإسكندرية بالتعادل السلبي في إطار الاستعداد لإنطلاق الموسم الجديد والمقرر له ٨ من اغسطس المقبل.

في ختام معسكر الإسكندرية.. مودرن سبورت يتعادل وديًا مع زد دون أهداف

جاءت المباراة قوية وحماسية وشهدت روح كبيرة وعالية من قبل جميع اللاعبين تحت قيادة مجدي عبد العاطي الفنية.

جاءت الودية في ختام معسكر فريق مودرن سبورت بالإسكندرية على أن يعود الفريق للتدريبات بالقاهرة قبل بداية الموسم الجديد.