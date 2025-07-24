نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة المصارع الشهير هالك هوغان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي المصارع الأميركي الشهير تيري جين بوليا، المعروف بهالك هوغن، عن 71 عامًا، وذلك وفق ما أفادت وسائل الإعلام الأميركية، الخميس.

وفارق هالك هوغن الذي اشتهر في حلبات المصارعة خلال الثمانينات قبل أن يتخلى عن هذه المسيرة لصالح التمثيل، الحياة في منزله في فلوريدا، جنوب شرقي الولايات المتحدة، حسب ما نقلت شبكة «إن بي سي نيوز» عن وكيل أعماله كريس فولو.

ونعى الرئيس الأميركي دونالدو ترمب، أيقونة مصارعة المحترفين هالك هوغان، الذي توفي الخميس، عن عمر ناهز 71 عامًا.

وكتب ترمب على حسابه بموقع «تروث سوشيال»: «فقدنا اليوم صديقًا عزيزًا. لقد كان هالك هوغان رمزًا لشعار (لنجعل أميركا عظيمة من جديد) بكل معنى الكلمة. كان قويًا، وصلبًا، وذكيًا، ولكنه يتمتع بقلب كبير».

وأضاف ترمب: «لقد ألقى خطابًا مؤثرًا للغاية في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وكان من أبرز أحداث الأسبوع. إنه أمتع الجماهير من جميع أنحاء العالم، وكان تأثيره الثقافي هائلًا».

وتابع: «إلى زوجته سكاي، وعائلته، نتقدم بأحر التهاني وأصدق المواساة. سنفتقد هوغان كثيرًا!».