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أحمد جودة - القاهرة - يتمسك نادي مانشستر سيتي باستمرار حارس مرماه البرازيلي إيدرسون، رغم دخول جالطة سراي التركي في سباق التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

مانشستر سيتي يرفض التفريط في إيدرسون رغم اهتمام جالطة سراي

وذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" أن النادي الإنجليزي لا يرغب في رحيل الحارس البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يقترب من دخول العام الأخير في عقده مع السيتي.

ويُعد إيدرسون من الركائز الأساسية في تشكيل بيب جوارديولا منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادمًا من بنفيكا في 2017، وساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.