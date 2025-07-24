تشالهان أوغلو يرد على شائعات الرحيل: مستمر مع إنتر ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التركي هاكان تشالهان أوغلو، لاعب وسط إنتر ميلان، الجدل الدائر حول مستقبله بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف النيراتزوري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تشالهان أوجلو يرد على شائعات الرحيل: مستمر مع إنتر ميلان

وأكد تشالهان أوغلو، البالغ من العمر 31 عامًا، في تصريحات لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، تمسكه بالبقاء داخل جدران إنتر، نافيًا وجود أي نية للرحيل في الوقت الحالي.

وقال النجم التركي: "أشعر بالراحة هنا في إنتر، لدي عقد وأنا سعيد في هذا الفريق، لا أفكر في المغادرة".

ويُعد تشالهان أوغلو أحد العناصر الأساسية في تشكيلة إنتر، وساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.