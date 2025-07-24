أرسنال يضم موسكيرا

أرسنال يضم موسكيراأعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم تعاقده اليوم مع المدافع الإسباني الشاب كريستيان موسكيرا قادما من فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم المقبل 2025 / 2026.

وذكر النادي في بيان أن موسكيرا وقع على عقد لمدة خمس سنوات مقبلة، مشيرا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما شارك مع فالنسيا في 37 مباراة من أصل 38 مباراة بالدوري الإسباني، ولعب جميع دقائقها.

كما أشاد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بالقدرات الفنية للمدافع الشاب وبالخبرات التي اكتسبها في الدوري الإسباني إلى جانب سرعته المتميزة وإجادته اللعب في مركز الوسط على كلا الجانبين.

يشار إلى أن نادي أرسنال حل في المركز الثاني برصيد 74 نقطة في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بفارق عشر نقاط عن ليفربول المتوج باللقب.