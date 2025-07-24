نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا | نادي الكويت الكويتي يتعاقد مع النجم المصري سام مرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الكويت الكويتي عن التعاقد مع النجم المصري سام مرسي، لاعب خط الوسط السابق في صفوف إيبسويتش تاون الإنجليزي، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رسميًا | نادي الكويت الكويتي يتعاقد مع النجم المصري سام مرسي

وأكد النادي عبر بيان رسمي أن سام مرسي سينضم إلى صفوف الفريق الأول استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الصفقة تأتي في إطار تعزيز خط الوسط بلاعب يمتلك خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية.

ويُعد سام مرسي من أبرز اللاعبين المصريين الذين لعبوا في إنجلترا، حيث خاض تجارب ناجحة مع أندية ويغان أتلتيك وبارنسلي وإيبسويتش، كما مثّل منتخب مصر في عدد من المباريات الدولية.

وينتظر أن يبدأ اللاعب مشاركته في تدريبات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا لانسجامه مع المجموعة، في ظل تطلعات نادي الكويت للمنافسة على البطولات المحلية والإقليمية خلال الموسم المقبل.