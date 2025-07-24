نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. سام مرسي ينتقل إلى الكويت الكويتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الكويت الكويتي، يوم الخميس، عن توصله إلى اتفاق مع إيبسويتش تاون الإنجليزي بشأن انتقال المصري سام مرسي إلى صفوف الفريق.

ونشر الكويت عبر حسابه في منصة "إكس" مقطع فيديو للترحيب بلاعبه الجديد مرفقًا بعبارة: من الدوري الإنجليزي إلى الزعيم… حياك الله سام مرسي.

من جهته قال النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي: يؤكد إبسويتش تاون أن سام مرسي قد غادر النادي.

وأضاف: سام، الذي صعد مرتين مع الفريق كقائد، سينضم إلى نادي الكويت، نتمنى له كل التوفيق في المستقبل.

وخاض مرسي 34 مباراة مع إبسويتش تاون في كافة المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها هدف وصنع مثله.

ولدى اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا العديد من التجارب في إنجلترا، إذ ارتدى قمصان أندية ويغان وتشيسترفيلد وميدلزبرة وبارنسلي وبورت فايل.

ولعب مرسي تسع مباريات دولية مع منتخب مصر، إذ كان ضمن القائمة المشاركة في كأس العالم 2018.