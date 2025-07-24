إستوبينان مع ميلان مقابل 19 مليون يورو
أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم، تعاقده مع الظهير الأيسر الإكوادوري بيرفيس إستوبينان قادمًا من صفوف برايتون الإنجليزي.
وأوضحت وسائل إعلام إيطالية أن إستوبينان اجتاز الكشف الطبي، وانضم إلى ميلان مقابل 19 مليون يورو شاملة الحوافز.
وجاءت مساعي ميلان لضم ظهير أيسر جديد، في أعقاب رحيل نجمه الفرنسي ثيو هيرنانديز إلى الهلال السعودي هذا الصيف.
وكان برايتون قد تعاقد مع إستوبينان من صفوف فياريال الإسباني في 2022 مقابل 17 مليون و800 ألف يورو، وشارك في 104 مباريات مع الفريق وسجل خمسة أهداف.
وبات المدافع الإكوادوري رابع صفقات ميلان هذا الصيف.
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