نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوق الانتقالات.. توتنهام يدرس بيع الكوري سون لنادٍ أميركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت وسائل إعلام بريطانية أن نادي لوس أنجلوس إف سي الأميركي يسعى لضم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويدرس توتنهام عرضًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (20.3 مليون دولار أميركي) من لوس أنجلوس، وفقًا لصحيفة "الصن" البريطانية.

ويلعب سون، البالغ من العمر 33 عامًا، في توتنهام منذ عام 2015، ويرتبط بعقد مع النادي المنتمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حتى عام 2026.

سجل اللاعب الكوري الجنوبي الدولي 11 هدفًا و12 تمريرة حاسمة في 46 مباراة الموسم الماضي مع بطل الدوري الأوروبي.

وسجل سون 173 هدفًا وصنع 101 في 454 مباراة مع توتنهام منذ انضمامه قادمًا من باير ليفركوزن الألماني في عام 2015.