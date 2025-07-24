نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم برشلونة السابق يقترب من الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب المهاجم الهولندي لوك دي يونغ من الانضمام إلى نادي الاتفاق في صفقة انتقال حر، وفقًا لمصادر موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي.

ووفقًا للمصادر نفسها، تقدّم نادي الاتفاق بعرض لمدة عام واحد، بالإضافة إلى خيار التجديد لسنة ثانية بيد نادي الاتفاق؛ حيث يميل المهاجم الهولندي إلى قبول العرض.

ويبلغ المهاجم 34 عامًا، واستطاع خلال الموسم الماضي تسجيل 18 هدفًا، وصناعة 13 هدفًا خلال 47 مباراة شارك بها بقميص آيندهوفن.

يذكر أن دي يونغ سبق له تمثيل نادي برشلونة الإسباني قبل عودته مرة أخرى إلى الدوري الهولندي عبر بوابة آيندهوفن.