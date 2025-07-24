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أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خفيفة، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار المعسكر الحالي استعدادًا للموسم الجديد.

الزمالك يخفف الحمل البدني استعدادًا لمواجهة وادي دجلة وديًا غدًا

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تخفيف الحمل البدني خلال المران، في ظل استعداد الزمالك لمواجهة وادي دجلة وديًا غدًا الجمعة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة غدًا الجمعة قبل ختام معسكره الحالي..