نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يانيك فيريرا يوجه تعليمات خاصة للاعبي الزمالك قبل ودية وادي دجلة غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار المعسكر الحالي استعدادًا للموسم الجديد.

يانيك فيريرا يوجه تعليمات خاصة للاعبي الزمالك قبل ودية وادي دجلة غدًا

شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية، التي سيتم التدريب عليها في المران، استعدادًا للقاء وادي دجلة الودي المقرر له غدًا الجمعة.

وطالب يانيك فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية وبذل أقصى جهد في التدريب، كما منح اللاعبين تعليمات خاصة قبل انطلاق المران.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة غدًا الجمعة قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.