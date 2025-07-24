نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيسة المكسيك تهاجم تشيتشاريتو بسبب "تصريحات معادية للنساء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواجه نجم كرة القدم خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" انتقادات لاذعة من رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم وآخرين بسبب تصريحات نشرها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرها البعض عنفًا إعلاميًا وتتعارض مع المساواة بين الجنسين.

وقالت شينباوم في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: تشيتشاريتو لاعب كرة قدم ممتاز. لكن عندما يتعلق الأمر برأيه في النساء... لا يزال أمامه الكثير ليتعلمه.

ووصفت أفكار اللاعب الدولي المكسيكي السابق بأنها "متحيزة جنسيًا للغاية".

يعاني مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، الذي يلعب مع تشيفاس، من إصابة وغاب عن أول مباراتين من بطولة المكسيك.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر العديد من مقاطع الفيديو، معظمها على إنستغرام.

وقال هيرنانديز، البالغ من العمر 37 عامًا: لا تخفن من أن تكنّ نساء، وأن تسمحن لأنفسكن بقيادة رجل. أنتن فاشلات، أنتن تقضين على الرجولة، وتجعلن المجتمع شديد الحساسية.

وعاد هيرنانديز، الهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي برصيد 52 هدفًا، إلى المكسيك العام الماضي بعقد لمدة عامين مع نادي شيفاس، الفريق الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية عام 2006.

وقال في منشور آخر له: يجب عليكن أيتها النساء أن تتعلمن قبول الرجولة واحترامها.

وفي منشور آخر، قال "تُردن رجلًا ليُعيلكن، لكن التنظيف بالنسبة لكن هو قمع.

وانتُخبت شينباوم العام الماضي كأول رئيسة في تاريخ البلاد الممتد على مدار 200 عام.

وأضافت الرئيسة: أنا أم، وجدة، وربة منزل أيضًا. لكنني أيضًا القائد الأعلى للقوات المسلحة. للمرأة أن تكون ما تشاء.

ووجه العديد من المتابعين انتقادات لاذعة لتصريحاته الأخيرة، حيث حثّه البعض على الاقتصار على كرة القدم، نظرًا لأن مستواه منذ عودته إلى الدوري المكسيكي العام الماضي لم يكن على قدر التوقعات.

وبعد ساعات قليلة من تصريحات الرئيسة، تم تغريم هيرنانديز من لجنة النوع الاجتماعي والتنوع في الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، ومن ناديه تشيفاس.

لم يكشف الاتحاد عن قيمة الغرامة، لكنه قال إنه سيواجه عقوبة أشد في حال تكرارها.

لم يذكر نادي شيفاس هيرنانديز بالاسم عند إعلانه عن الغرامة، مكتفيًا بالقول إن الفريق ضد "السلوك الذي يُعزز الصور النمطية التي تُقيد الحرية والاحترام والتنمية الكاملة لجميع الأفراد، داخل وخارج المجال الرياضي".

وهذه المرة الأولى التي يُعاقب فيها الاتحاد لاعبًا بسبب تعليقات معادية للنساء.