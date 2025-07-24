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أحمد جودة - القاهرة - تعثرت المفاوضات بين نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي وفينورد الهولندي بشأن التعاقد مع الجناح البرازيلي الشاب إيغور بايشاو، وذلك بعد أن رفض النادي الهولندي عرضًا بقيمة 24 مليون جنيه إسترليني تقدم به الفريق الفرنسي، حسب ما أوردته شبكة "RMC" الفرنسية.

مارسيليا يصطدم بطلبات فينورد في صفقة الجناح البرازيلي بايشاو

ويُعد بايشاو، البالغ من العمر 24 عامًا، أحد أبرز المواهب في الدوري الهولندي، حيث تألق بشكل لافت مع فينورد خلال الموسم الماضي، ما جعله هدفًا لعدة أندية أوروبية، على رأسها مارسيليا الساعي لتعزيز صفوفه هجوميًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

ورغم العرض السخي من النادي الفرنسي، فإن فينورد لا يزال متمسكًا بمطالبه المالية، والتي تتجاوز ما قُدم حتى الآن، ما أدى إلى توقف المفاوضات مؤقتًا، وسط توقعات بإعادة فتح خطوط الاتصال إذا قرر مارسيليا تحسين عرضه.

ومن جانب اللاعب، لم تُعرف بعد رغبته النهائية، لكن انتقاله إلى أحد أكبر أندية فرنسا قد يكون خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية.