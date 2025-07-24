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أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي بوروسيا دورتموند الألماني اهتمامه بالتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني فاكوندو بواننوتي، نجم برايتون الإنجليزي البالغ من العمر 20 عامًا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس".

بوروسيا دورتموند يطارد جوهرة برايتون الأرجنتينية بواننوتي

وكان بواننوتي قد قضى الموسم الماضي معارًا إلى صفوف ليستر سيتي، حيث شارك في عدة مباريات وساهم في عودة "الثعالب" إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك اللاعب الشاب عقدًا ساريًا مع برايتون يمتد لثلاث سنوات قادمة، ما يمنح النادي الإنجليزي موقفًا قويًا في المفاوضات، إلا أن رغبة دورتموند في ضم اللاعب تأتي في إطار سعيه الدائم لضم المواهب الصاعدة وتطويرها، كما اعتاد خلال السنوات الماضية.

ومن المنتظر أن تبدأ المفاوضات الرسمية بين الناديين في حال وافق برايتون على مناقشة العروض، بينما يراقب بواننوتي الموقف عن كثب، خصوصًا في ظل رغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر في الموسم المقبل.