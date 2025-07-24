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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي لايبزيج الألماني عن قائمة اللاعبين المشاركين في معسكره التدريبي الصيفي، والتي شهدت تواجد لاعب الوسط الهجومي الهولندي تشافي سيمونز، رغم الأنباء المتواترة عن اقترابه من الرحيل.

تشافي سيمونز في معسكر لايبزيج رغم مفاوضات تشيلسي الساخنة

ويأتي هذا التطور في وقت يُجري فيه تشافي، صاحب الـ22 عامًا، محادثات متقدمة مع نادي تشيلسي الإنجليزي حول الشروط الشخصية لعقده المحتمل، وسط اهتمام متزايد من "البلوز" لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان سيمونز قد قدم أداءً لافتًا خلال الموسم الماضي مع لايبزيغ، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها تشيلسي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بلاعبين شباب وموهوبين ضمن مشروعه الجديد.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير الدولي الهولندي، بين البقاء في البوندسليغا أو خوض تحدٍ جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.